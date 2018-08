Uitlenen om ervaring op te doen 01 augustus 2018

Mogen al zeker weg op Sclessin: Valeriy Luchkevych en Ryan Mmaee. De eerste door de moordende concurrentie op de flanken bij Standard, de andere omdat hij niet voldeed in de voorbereiding. Zij worden in de komende weken in principe verhuurd om extra ervaring op te doen. Bij een goed bod zal er normaal gezien ook niet moeilijk gedaan worden over een vertrek van Milos Kosanovic. De verdediger is op zoek naar meer speelgelegenheid - hij wordt gebarreerd door Kostas Laifis. En mocht er in het aanvallende compartiment nog iemand bijgehaald worden, is het niet ondenkbaar dat Carlinhos andere oorden mag opzoeken op huurbasis. (FDZ)