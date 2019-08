Exclusief voor abonnees Uitkijken naar Wim Smet en Guillaume Dewachter ENKELTOERNOOI TC ISSERA 23 augustus 2019

Tennis

Met 431 inschrijvingen is het enkel- en dubbeltoernooi van TC Issera ook dit jaar een succes. Zowel op als naast het veld want elke avond zijn er heerlijke hapjes te verkrijgen en dit alles in een uiterst ontspannen en gezellige sfeer. Mannen 2 is de hoogste reeks in Nieuwpoort en vanavond staan beide halve finales er gepland. Ismar Tahirovic, die eerste reekshoofd Steve Van Cleven klopte, bekampt Jochen Titeca en thuisspeler Wim Smet neemt het op tegen Noah Dewulf.

