Uitkijken naar extra verdediger 03 januari 2019

00u00 0

Door het uitvallen van aanvoerder Lambot, wiens terugkeer pas tegen de play-offs wordt verwacht, kijkt Cercle Brugge vooral uit naar een bijkomende centrale verdediger. Ook Taravel sukkelt immers met een aanhoudend hielletsel, waardoor Koné veel te vaak naar de zin van coach Guyot uit het middenveld moest worden weggehaald. De bij KV Kortrijk overbodige Christophe Lepoint beantwoordt aan het gezochte profiel, is Belg, maar wel al 34. Omar (meer niet dan wel in de selectie) en Hoggas (amper drie keer aan de aftrap) hebben weinig toekomst bij Cercle. Irié en Farias speelden nog geen minuut en konden Guyot nooit overtuigen. Paul Nardi, even in beeld bij AA Gent, mocht niet vertrekken. Omdat Monaco hem straks wil terugroepen?

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN