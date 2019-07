Exclusief voor abonnees Uitkeringen stijgen pas volgend jaar 03 juli 2019

Volgens de nieuwste prognose van het Federaal Planbureau zal de spilindex pas in december overschreden worden. Daardoor zouden de sociale uitkeringen in januari 2020 en de wedden van het overheidspersoneel in februari 2020 met 2 procent stijgen. De vorige overschrijding dateert van augustus 2018. Tot vorige maand ging het Planbureau nog uit van een overschrijding van de spilindex in november en dan zouden de uitkeringen in december en de ambtenarenlonen in januari stijgen. Alles schuift dus (minstens) een maand op.

