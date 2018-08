Uitkeringen en pensioenen stijgen met 2 procent 31 augustus 2018

00u00 0

In augustus steeg de inflatie in ons land voor de vijfde maand op rij: het leven werd dus duurder. Daardoor wordt de spilindex overschreden, waardoor ook de sociale uitkeringen en pensioenen vanaf september met 2 procent stijgen. Dat was al geleden van mei 2017. De lonen in de openbare sector volgen pas in oktober. Bij werknemers in de privé is die timing afhankelijk van de sector. De prijzen lagen in augustus gemiddeld 2,24 procent hoger dan een jaar geleden. Het verschil met de inflatie in juli is vooral het gevolg van hogere prijzen voor elektriciteit, motorbrandstoffen, aankoop van wagens en telecommunicatiepacks. De prijs van groenten, vis en zeevruchten daalde daarentegen. Pittig detail: ook de politieke partijen zien zo vlak voor de verkiezingen hun dotatie verhogen. (ARA/IVDE)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN