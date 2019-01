Uithaal naar Sporza na opmerking over startgeld 07 januari 2019

Na zijn zege in La Mézière haalde Wout van Aert op Twitter zwaar uit naar Sporza. Tijdens de uitzending van de veldrit in Brussel sprak commentator Michel Wuyts over de 20.000 euro startgeld die Van Aert naar verluidt zou krijgen in Frankrijk. In het verslag na afloop van de cross in La Mézière titelde Sporza op zijn website als volgt: 'Van Aert maakt zijn (forse) startgeld waar in Mézière'. In het verslag zelf stond er ook: "Wout van Aert werd door de organisatie in Bretagne verleid met een fors bedrag om te starten (20.000 euro, naar verluidt). Van Aert kon dan ook nog eens het vliegtuig nemen. Reden genoeg voor de wereldkampioen om de DVV-cross in Brussel links te laten liggen." Van Aert reageerde fors op Twitter. "LA Mézière. Ten eerste is het LA Mézière! En ten tweede, wat krijgt u betaald om op zondagmiddag een livestream te volgen vanuit uw luie zetel? #niveaunihil."

