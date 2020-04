Exclusief voor abonnees Uitgestorven gewaande vleermuis duikt weer op 11 april 2020

De grote hoefijzerneus, een vleermuis die in Vlaanderen als uitgestorven wordt beschouwd, is vorige zomer waargenomen aan het Schipdonkkanaal in Damme en het Albertkanaal in Riemst. Dat meldt Natuurpunt. Het geluid van de dieren - om zich te oriënteren roepen ze constant, maar onhoorbaar voor de mens - werd duidelijk geregistreerd tijdens uitgebreide opnamesessies. In de pulsreeksen van beide locaties zijn zeer luide pulsen te zien, wat betekent dat het dier dichtbij de microfoon is gepasseerd. De laatste waarneming van de grote hoefijzerneus dateert van 1995, toen een groepje van twaalf dieren dat in een schuur woonde, verdween na renovatie van het gebouw. Overigens betekenen de waarnemingen geenszins dat de vleermuis terug is in Vlaanderen, want de dieren staan erom bekend grote afstanden af te leggen. Vermoedelijk gaat het om dieren uit de Waalse of Noord-Franse populaties.

