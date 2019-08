Exclusief voor abonnees Uitgesteld dancefestival afgevoerd 14 augustus 2019

Het Vintage Village Festival gaat dit jaar definitief niet door. Ook het gemeentebestuur van Bonheiden heeft finaal geweigerd om groen licht te geven. Het festival was al uitgesteld en van locatie veranderd nadat het niet had mogen plaatsvinden in een natuurgebied in Heidonk (Willebroek). Daar wrongen milieutechnische aspecten en een negatief veiligheidsadvies het festival de nek om. In Bonheiden bleven volgens waarnemend burgemeester Bart Vanmarcke enkele cruciale vragen onbeantwoord. Voor beide locaties werden al tickets verkocht, maar de organisatie belooft die terug te betalen. Volgend jaar hopen de organisatoren om het Vintage Village Festival, dat vorig jaar voor het eerst in Zemst plaatsvond, op een nieuwe locatie te herlanceren.

