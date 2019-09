Exclusief voor abonnees Uitgestapte chauffeur zwaargewond na opzettelijke aanrijding 14 september 2019

Extreme verkeersagressie gisteravond in Antwerpen. Twee automobilisten kregen het aan de stok op de brug over de Ring in Berchem. Toen één van de twee bestuurders uitstapte om verhaal te halen, reed de andere hem omver. Ook het geopende portier van het slachtoffer moest eraan geloven. De dader vluchtte na de aanrijding weg. Het slachtoffer werd eerst ter plaatse verzorgd, maar moest toch met spoed naar het ziekenhuis gebracht worden. Agenten gingen op zoek naar de dader. De politie kon nog niets lossen over de aanleiding van de discussie tussen de twee bestuurders. Volgens getuigen laaiden de gemoederen op na een gevaarlijk invoegmanoeuvre. (BSB)