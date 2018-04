Uitgespuwd na heisa over 'hoeren', maar toch heeft Boef opnieuw nummer 1-hit 09 april 2018

Boef leek het volledig verkorven te hebben nadat hij enkele vrouwen had uitgescholden voor hoer, maar kijk. Amper drie maanden na de heisa scoort de Nederlandse rapper met zijn nieuwe single 'Sofiane' opnieuw een nummer 1-hit in zijn thuisland. Ook haalde hij al meer dan 4 miljoen views op YouTube en binnen de 24 uur na de release werd het nummer op Spotify al meer dan 680.000 keer gestreamd. In ons land kwam 'Sofiane' op plaats 23 binnen in de hitlijsten - ook straf.

HLN