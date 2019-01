Uitgesloten Gentspelers wél in terugmatch, KVO-speler niét 26 januari 2019

Terwijl Nkaka van KV Oostende na zijn dubbel geel in het heenduel geschorst zal zijn voor de return van de halve bekerfinale, mag AA Gent woensdag wél zijn twee uitgesloten spelers Rosted en Plastun opstellen. Omdat zij rechtstreeks rood kregen, stelt het bondsparket hen begin volgende week een minnelijke schikking voor. Als de zaak voor de Geschillencommissie komt, is dat op 5 februari en gaat een straf pas vanaf 13 februari in. "Het snelrecht in de competitie bestaat in de reglementen niet voor de beker", zegt bondswoordvoerder Pierre Cornez. Beide Gentspelers kunnen ook in een eventuele finale spelen, omdat de schorsing na rechtstreeks rood in de beker ook geldt in de competitie. Bij geelrood in de beker volgt een schorsing alleen in de beker. De bond lijkt zo met twee maten en gewichten te oordelen tussen competitie en beker. Cornez weet niet of er plannen zijn om de regels eenvormig te maken. Vorig seizoen laste de bond bij de 1B-promotiefinale van Beerschot en Cercle nog een uitzonderlijke zitting in om de uitgesloten speler Alexander Maes te schorsen voor de return. (BF/RN)

