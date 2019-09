Exclusief voor abonnees Uitgesloten Amat wordt teruggeroepen om... rechtstreeks rood te krijgen (Terecht) VAR-momentje 23 september 2019

In minuut 80 - de match kabbelde naar zijn einde - vloog Amat langs de zijlijn ter hoogte van de vierde official op Gavory af en beging een gratuite, zware overtreding. De studs vol op het scheenbeen en de enkel van de Luikse linksachter. Ref Alen gaf de Spanjaard een tweede gele kaart, gevolgd door rood - Amat had in de eerste helft zijn eerste gekregen nadat hij Lestienne onderuit had getrapt.

