Uitgerekend nu borstbeeld Leterme onthuld 20 december 2018

00u00 0

O ironie. Uitgerekend op het moment dat de koning aan zijn consultatieronde begonnen was na de val van de regering-Michel, werd in de Kamer het borstbeeld van oud-premier Yves Leterme (CD&V) onthuld. Een man die, zoals bekend, ruime ervaring heeft met regeringscrisissen, bezoekjes aan de koning en de langste periode van lopende zaken ooit. "Ik hoorde pas bij aankomst op Zaventem dat de regering gevallen was. Deze keer zit ik er voor niets tussen", grapte Leterme bij de onthulling van het beeld van kunstenaar Willy Peeters. (DDW)

