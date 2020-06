Exclusief voor abonnees Uitgeregend 18 juni 2020

00u00 0

Dag twee van de driedaagse ploegstage van Deceuninck-Quick.Step eindigde gisteren vroeger dan gepland. Een hevige regenbui ter hoogte van de Haaghoek maakte een einde aan een verkenning van het parcours van de Ronde van Vlaanderen, die 190 kilometer had moeten duren. Renners zochten beschutting waar ze die vonden, en toen het toch een beetje over ging met regenen, keerden ze zo snel mogelijk terug naar de Bed&Breakfast in Kaster.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen