Uitgeprocedeerde Kristina mag ook niet mee op bosklassen

Kristina (foto), het 11-jarige Armeense meisje dat al sinds Kerstmis met haar mama, broer en zusje in een 'terugkeerhuis' zit omdat ze uitgeprocedeerd zijn, mag niet terugkeren naar haar klasgenootjes. Vandaag vertrekken zij naar de Ardennen op bosklassen en haar leraar had alles uit de kast gehaald om Kristina erbij te hebben. "Maar we krijgen geen toestemming van Dienst Vreemdelingenzaken", zegt meester Geert Faes van De Meidoorn in Eeklo. "Het blijft gek hoe een kind dat hier bijna haar hele leven woont plots als een vreemdeling beschouwd wordt. Papieren, procedures en de wet halen het op empathie, menselijk begrip en gezond verstand. Weer een klap voor een meisje van 11 dat gewoon met haar vrienden een fijne week in Durbuy wou beleven." Wanneer het gezin uitgewezen zal worden, is nog niet bekend. De kans dat ze alsnog in België mogen blijven, is zo goed als nihil, klinkt het in hun omgeving. (JSA)

