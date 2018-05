Uitgelezen kans voor Bemelmans 31 mei 2018

00u00 0

Vrijdag bijna in de auto naar Maasmechelen, vandaag een uitgelezen kans om naar de derde ronde van Roland Garros te gaan. Ruben Bemelmans krijgt met Jurgen Zopp (ATP 136) een quasi even grote neofiet - Zopp haalde één keer eerder de tweede ronde in Parijs - tegenover zich. De hardslaande Est verraste in Parijs met een zege tegen Jack Sock (ATP 14), maar won dit jaar op de ATP-tour voor deze week geen enkele wedstrijd. In de onderlinge duels staat het 2-1 voor de 30-jarige Zopp, maar die duels dateren van 2012 en vroeger. "Ik ken hem", zei Bemelmans dan ook. "Hij heeft veel blessures gehad en stond al eens in de top 100 (ATP 71 in 2012). Hij is een jongen die heel makkelijk tegen een bal slaat." Met een derde ronde tegen mogelijk Dennis Shapovalov (ATP 25) en 130.000 euro in het vooruitzicht kan Bemelmans wel wat incasseren. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN