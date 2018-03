Uitgelekte mails tonen aan dat theaterhuis tóch interesse had in jihadisten: "NTGent geeft geen podium aan Syriëstrijders. Tot er één reageert" Guy Van Vlierden

20 maart 2018

05u15 0 De Krant Eerst lag het aan de spektakelzucht van de pers, daarna heette het theater "misbegrepen" te zijn. NTGent wil terroristen geen podium geven, verzekerde het. Totdat die zich daadwerkelijk aanbieden, zo blijkt uit de correspondentie die het cultuurhuis de voorbije dagen met een vermeende Syriëstrijder heeft gevoerd.

Vandaag beginnen de castings voor 'Lam Gods', de veelbesproken toneelproductie van het NTGent. Veelbesproken, omdat het theater zocht naar teruggekeerde Syriëstrijders om een hedendaagse invulling te geven aan de "strijders voor het geloof" op één van de panelen van het schilderij. Dat gebeurde niet alleen met advertenties, zoals deze krant berichtte, maar ook door een jihadspecialist aan te schrijven met de vraag of hij als tussenpersoon wilde dienen.

Toen er daar heisa over ontstond, de subsidies van het theater in twijfel werden getrokken en zelfs cultuurminister Sven Gatz (Open Vld) bezwaren liet blijken, trok het NTGent zijn staart in. Tijdens een ochtendlijk radiogesprek probeerde artistiek coördinator Steven Heene zelfs even om de zoektocht naar IS'ers straal te ontkennen en die af te doen als "een spectaculaire kop in de krant". Maar omdat de eigen advertentie boekdelen sprak, weerklonken er tegen de avond excuses omdat die "een verkeerde indruk" had gewekt.

Geen inkeer

Gisteren liet het theater verstaan dat de sollicitaties afgerond zijn. "Zo'n vijftig mensen gaven gehoor aan onze oproep, maar geen Syriëstrijders", luidt het in een persbericht. "Dat was ook nooit de bedoeling. NTGent werkt niet samen met criminele terroristen." Een dure eed, die echter niet klopt. Vorige woensdag kreeg het theater immers een mail van een zekere Abdelaziz.

