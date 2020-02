Exclusief voor abonnees Uitgejouwd Onze opinie Dimitri Antonissen 08 februari 2020

Er is maar één ding dat zou mogen verbazen aan het feit dat Jan Jambon werd uitgejouwd tijdens de uitreiking van de MIA's: dat het politici niet vaker overkomt. Jambon had sowieso zijn publiek niet mee. Wanneer je als minister-president en cultuurminister kort na een gedurfde besparingsoperatie in de culturele sector voor een zaal vol artiesten gaat staan, hoef je niet meteen applaus te verwachten. Maar wie gewoon af en toe zijn oor te luisteren legt, weet dat een hele generatie politici - over alle partijen heen - quasi elke dag op een fluitconcert getrakteerd wordt. Zelf beseffen ze dat vaak niet. Trots als ze zijn op weer een vraag over de strijd om het partijvoorzitterschap die ze in een tv-studio pareerden. Glunderend wanneer ze twee minuten hebben kunnen praten, zonder ook maar iets te lossen over een voorkeur bij de formatie. Vuistje voor de mediacoach. Geen diepgravende interviews toestaan, maar wel elke dag via twitter prikken en boksen met de tegenstander. #goebezig. Wat zou het louterend zijn als een tv-signaal in twee richtingen ging en politici de reacties in de huiskamers zouden horen. Een dagelijks fluitconcert dat veel luider klinkt dan het gejoel bij de MIA's. En dat met elke dag dat de formatie langer aansleept verder aanzwelt.

