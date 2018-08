Uitgejouwde Boyata matchwinnaar 27 augustus 2018

Het was me gisteren wel het dagje voor Dedryck Boyata, die de voorbije weken op ramkoers lag met Celtic. Brendan Rodgers zette de Rode Duivel voor het eerst in de basiself tegen Hamilton. Boyata werd massaal uitgejouwd door de Celticfans, die hun onvrede over onze landgenoot ook duidelijk maakten met een spandoek. Boyata reageerde met de enige goal van de wedstrijd en deed de kritiek zo verstommen. (RN)