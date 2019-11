Exclusief voor abonnees Uitgegleden 23 november 2019

00u00 0

Op 14 november viel ik in de Carrefour over een klein stukje vlees. Mijn schouder was gebroken. Ook ik ben met de ambulance weggevoerd. De mensen van de winkel waren heel behulpzaam, maar verwittigden me dat de verzekering niet tussenbeide zou komen. Onaanvaardbaar vind ik dat, want als je valt over een bak van de winkel, krijg je wel een schadevergoeding.

Ingrid Nonneman