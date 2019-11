Exclusief voor abonnees Uiterst zeldzame kammetjesstekelzwam ontdekt in Lier 08 november 2019

Hij lijkt wel recht uit een koraalrif te komen: deze fotogenieke kammetjesstekelzwam. Natuurpunter Joeri Belis ontdekte de in West-Europa erg zeldzame paddenstoel tijdens een herfstwandeling in het Antwerpse Lier, op een beukenstronk in de berm van een oude dreef. In Vlaanderen waren eerder nog maar zes waarnemingen. Een verklaring voor zijn aanwezigheid ligt volgens Natuurpunt bij het veranderd bosbeheer in de voorbije decennia, waarbij dood hout een belangrijke plaats kreeg in het bos. (SPK)

