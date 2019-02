Uiterst zeldzaam: koe zet drie gezonde kalfjes op de wereld 18 februari 2019

Koeien die een tweeling krijgen, da's al zeldzaam. Een drieling komt nog veel minder voor - een kans van amper 1 op 100.000, volgens schattingen. Maar in Liedekerke was het zopas prijs. "Eerst was het kantje boord met hun gezondheid, maar nu, enkele dagen later, zijn ze al veel kwieker", zegt Greta De Vrieze (52) van De Smulhoeve. "De drie kalfjes zijn na de geboorte van hun moeder gescheiden, zo gaat dat in een melkveebedrijf. We geven hen twee keer per dag volle melk van 35 à 36 graden. Deze geboorte is goed nieuws voor het Oost-Vlaamse ras dat wij hier kweken: een wit-rood ras dat met uitsterven bedreigd is."

