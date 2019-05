Exclusief voor abonnees Uitdagers van Rutten krijgen zelf klappen Open Vld 28 mei 2019

Het is een publiek geheim dat twee West-Vlaamse liberalen de voorzittersstoel van Gwendolyn Rutten in het vizier hadden. Als er een vacature komt, zei Bart Tommelein, dan zou hij kijken of hij zich kandidaat stelde. Ook Vincent Van Quickenborne liep zich in alle stilte al warm. Maar 26 mei was vooral bij Open Vld de dag die kansen kraakte, niet maakte. In Oostende en Kortrijk kregen de populaire burgervaders klappen. Hun lijsten werden in beide kantons pas de vierde partij. Geen goede positie om het roer van het schip te claimen. En dus wankelt de stoel van Rutten (nog) niet. Volgend jaar zijn er sowieso voorzittersverkiezingen. Of Rutten meedoet, is nog niet beslist. Maar naar verluidt heeft intussen een nieuwe West-Vlaamse burgemeester interesse: Francesco Vanderjeugd. Hij raakte niet verkozen voor het Vlaams Parlement.

