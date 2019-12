Exclusief voor abonnees Uitdagers komen eraan 94 GWENDOLYN RUTTEN 17 december 2019

00u00 0

Gwendolyn Rutten (44) zal de geschiedenis ingaan als de liberale voorzitster die de clans kon verenigen en haar partij telkens weer in een regering kon loodsen. Zelf koos ze nooit voor een ministerpost: ook niet in Jambon I, hoewel ze dat volgens haar coalitiepartners wel beloofd had. In haar enthousiasme om Open Vld ook van een federale regeringsdeelname te verzekeren, liep ze een deel van haar partij voorbij en niet in het minst haar vicepremier. Het stormde binnen Open Vld en Rutten werd verweten dat ze plat op de buik ging voor een regering met socialisten en groenen, in ruil voor het premierschap. Of ze straks voor de derde keer een gooi doet naar het partijvoorzitterschap? Onduidelijk. Ze heeft alvast één uitdager: burgemeester Francesco Vanderjeugd uit Staden, maar iedereen voelt aan dat er nog zullen volgen. (ARA)

