Uitdaagster De Wever komt op met pijl-en-boog 12 mei 2018

De omstreden partij 'ISLAM' van Redouane Ahrouch stelde gisteren op Facebook haar Antwerpse lijsttrekster voor. Het zou gaan om een Antwerpse vrouw met Afghaanse roots, die zelf om het lijsttrekkerschap van de partij heeft gevraagd om de strijd met burgemeester Bart De Wever aan te gaan. Op het zogezegde campagnebeeld verschijnt ze volledig gesluierd in een niqab met pijl-en-boog. Bart De Wever is niet onder de indruk: "In Antwerpen valt carnaval precies wat later dit jaar."

