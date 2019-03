Uitbundig titelfeestje in Carré 18 maart 2019

Hoog bezoek uit Mechelen in de Carré. De titelhelden van Malinwa - spelers en staf - trokken zaterdagnacht na de feestelijkheden in het stadion met de bus naar de dancing in Willebroek. Hun triomf werd uitbundig gevierd. De champagne vloeide rijkelijk, ook aan cocktails was er geen gebrek. Het titelfeest ging door tot in de vroege uurtjes. (ABD)

