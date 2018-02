Uitbraak van schurft in woon-zorgcentra 24 februari 2018

In twee woon-zorgcentra in Zwijndrecht is schurft vastgesteld. Verschillende bewoners raakten besmet en dus is beslist om overige bewoners, personeel en vrijwilligers - enkele honderden mensen - preventief te behandelen, onder meer met een zalf. De oorzaak van de uitbraak is nog onduidelijk. De aandoening zou ook op andere plaatsen in de provincie Antwerpen zijn opgedoken. Schurft is een erg besmettelijke aandoening die voor jeuk kan zorgen over het hele lichaam. (KPM)

