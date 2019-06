Exclusief voor abonnees Uitbraak legionella achter de rug: alle slachtoffers thuis 29 juni 2019

De laatste legionellaslachtoffers die besmet werden na de uitbraak in het Oost-Vlaamse Evergem, hebben het ziekenhuis mogen verlaten. In totaal werden 32 personen besmet, van wie er twee overleden. Een werkneemster van papierfabrikant Stora Enso in Evergem - dat toegaf de bron te zijn van de besmettingen - raakte wel onlangs nog besmet, maar wellicht gebeurde dat in het buitenland, niet in het bedrijf. "Er wordt aangenomen dat de uitbraak volledig achter de rug is", aldus het Agentschap Zorg en Gezondheid. (OSG)