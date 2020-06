Exclusief voor abonnees Uitbaters veroordeeld na zwartwerk in restaurants 15 juni 2020

De zaakvoerders van twee voormalige restaurants in Nieuwpoort zijn veroordeeld voor jarenlang zwartwerk. Een 40-jarige Iraniër kreeg een werkstraf van 100 uren opgelegd. De politiezone Westkust kreeg in de loop van 2016 informatie over mogelijke uitbuiting en mensenhandel in twee restaurants in Nieuwpoort. Die verdachtmakingen konden uiteindelijk niet bewezen worden. Onderzoek wees wel uit dat het personeel van Sono io Solo en Bistro Luxx vaak in het zwart betaald werden. De werknemers werkten veel meer uren dan officieel aangegeven, waardoor er te weinig sociale bijdragen betaald werden.

