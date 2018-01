Uitbater zit met kater: Duurste fles wodka ter wereld gestolen 1,1 miljoen euro 00u00 0

De uitbater van een bar in de Deense hoofdstad Kopenhagen zit met een ferme kater. De duurste fles wodka ter wereld die hij leende van een Russische zakenman om klanten te lokken is gestolen. Prijskaartje: 1,1 miljoen euro. De 'Russo-Baltique' bestaat dan ook uit 6,6 kilogram goud en zilver en heeft een met diamanten bezette dop. De fles bevat zelfs leder van een rallywagen die in 1912 schitterde in Monte Carlo. De poepchique verpakking was helaas niet verzekerd. De politie van Kopenhagen zoekt nog uit of de dader een sleutel van de bar had.

