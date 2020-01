Exclusief voor abonnees Uitbater brasserie verduistert 6,3 miljoen euro 11 januari 2020

00u00 0

De zaakvoerder van brasserie Het Magazijn in Hasselt is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar met uitstel. Tussen 2000 en 2014 zou hij ruim 6,3 miljoen euro verduisterd hebben. Volgens zijn advocaat begon hij "uit noodzaak" met het achterhouden van gelden in de boekhouding, maar uiteindelijk ging het van kwaad naar erger. De Limburger speelde tijdens het vooronderzoek open kaart en gaf zijn georganiseerd systeem toe. Hij trok met grote sommen geld uit zijn zwarte boekhouding naar een verzekeringskantoor, dat het geld voor hem belegde. Daar vond men de handelingen van de man nooit verdacht - allicht ook al omdat de zaakvoerder de schoonbroer van de uitbater was. De rechtbank gelooft in elk geval dat dat ervoor zorgden dat de beklaagde meer dan tien jaar onder de radar kon blijven.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis