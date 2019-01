Uitbater B&B met geweld om het leven gebracht: dochter mag beschikken, moeder blijft in de cel SRB/DCRB/BJM

22 januari 2019

00u00 0 De Krant De speurders verdenken de uitbaatster van een bed and breakfast in Zottegem van de moord op haar echtgenoot. Ook de dochter van het koppel werd verhoord, maar zij mocht vervolgens naar huis. Naar een motief is het voorlopig gissen.

Een jaar geleden streek Dirk Z. (61) samen met zijn vrouw Chris T. (57) en dochter Silke (19) neer in Zottegem. Voordien baatte het gezin in Everbeek (Brakel) B&B De Koperen Pomp uit. Als hobby. Want Dirk had daarnaast een goede job als expediteur in de Antwerpse haven. Chris kweekte thuis ook nog raskatten. En dochter Silke droeg zorg voor vijf paarden, waarmee ze dagtochten organiseerde voor de gasten.

Die paarden waren overigens de reden voor de verhuizing naar Zottegem, waar ze een klein gastenverblijf met twee slaapkamers begonnen onder dezelfde naam. "Op hun nieuwe locatie is er genoeg ruimte om de dieren vlak bij thuis op een weiland te stallen. Hier in Everbeek hadden ze daar geen plaats voor", zegt een voormalige overbuur.

Zondagavond rond 23 uur kregen de hulpdiensten telefoon vanuit de nieuwe fermette. Dochter Silke sloeg alarm omdat haar vader iets was overkomen. Toen de hulpverleners even later bij het huis aankwamen, konden ze alleen nog het overlijden van Dirk Z. vaststellen.

Veel bloed verloren

De speurders verzegelden de toegang tot het huis en de gastenverblijven, terwijl de auto's van het koppel werden meegenomen voor onderzoek. Hoe de zestiger precies om het leven kwam, is nog onduidelijk. Wel zeker is dat hij stierf door geweld. Vermoedelijk verloor hij veel bloed, want het gerecht liet na het onderzoek een speciaal poetsbedrijf komen om de woning schoon te maken.

Echtgenote Chris en Silke werden opgepakt voor verhoor. "De dochter mocht vandaag na verhoor weer naar huis", aldus Annelies Verstraete van het parket. "Zij was aanwezig toen de hulpdiensten arriveerden, maar we hebben geen aanwijzingen dat ze iets misdaan heeft." Haar moeder bracht de nacht door in de cel op verdenking van moord. Volgens een politiebron zou de vrouw bekentenissen hebben afgelegd tijdens haar verhoor. Het parket wilde dat gisteravond niet bevestigen.

De voormalige én huidige buren van de B&B-uitbaters reageren geschrokken op het nieuws. "Eigenlijk was het een modelgezin", zegt een andere ex-buurvrouw uit Brakel. "Dirk verdiende goed zijn boterham in de haven. Hij reed in een deftige bedrijfswagen. Financiële problemen waren er volgens mij niet. Als er verder al iets mis was, hebben wij daar alvast nooit iets van gemerkt."

Dat zegt ook een familielid aan de telefoon. "Wij weten niet wat zich daar kan hebben afgespeeld. Problemen? Daar weten wij niets van. Het ging goed in de nieuwe B&B."

Depressief

Sommige buurtbewoners zeggen dat Chris T. zich zorgen maakte over het alcoholgebruik van haar man en over de depressie waarmee die gekampt zou hebben. "Toen ik bij haar was om een kat te kopen, zei ze dat Dirk zo nu en dan veel dronk omdat hij depressief was. Hij maakte dan weleens ruzie. Zou dat meegespeeld hebben?"

Vandaag verschijnt de vrouw van het slachtoffer voor de onderzoeksrechter. Die moet beslissen of ze aangehouden blijft.

Wekelijks 3 doden door partnergeweld

Gemiddeld sterven in ons land elke week drie mensen door partnergeweld. "Het stereotype wil dat de vrouw vooral verbaal agressief is en de man fysiek geweld pleegt, maar dat klopt niet altijd", zegt Helen Blow, experte intrafamiliaal geweld. Vrouwen worden volgens onderzoek wel vaker dan mannen slachtoffer van ernstig of zeer ernstig partnergeweld. Uit een studie van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen blijkt dat 0,8% van de mannen in een relatie fysiek geweld ondervindt, tegenover 1,9% van de vrouwen. "Meestal is het tweerichtingsverkeer: zowel de man als de vrouw is gewelddadig", zegt Blow. "Als iemand overlijdt, is dat meestal eerder omdat een ruzie uit de hand gelopen is. Een voorbedachte moord komt minder voor."