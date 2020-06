Exclusief voor abonnees Uitbaatster hekelt 'onrealistische eisen' voor horeca 03 juni 2020

Een Facebookpost waarin Marinka Debaeveye de 'onrealistische eisen' aankaart waaraan horecazaken moeten voldoen als ze opnieuw opengaan, wordt gretig gedeeld. Zelf baat ze brasserie La Grand' Place in De Panne uit. "Ik hoop dat de Nationale Veiligheidsraad en de politici zich laten bijstaan door mensen die wel al eens gewerkt hebben in hun leven. Horecabazen zijn echt wel bereid om inspanningen te doen", zegt Marinka, die in Stasegem bij Harelbeke woont. "Maar wat gevraagd wordt, is niet haalbaar. Je moet kunnen garanderen dat je bezoekers te allen tijde anderhalve meter afstand kunnen bewaren. Dus ook als ze naar het toilet gaan. Dat is vaak niet mogelijk. Waarom krijgen wij dezelfde regels niet opgelegd als winkels en supermarkten? Daar kruisen klanten elkaar toch ook?" Zelf gaat ze sowieso opendoen. "We zijn zelf nog maar een dikke twee jaar geleden gestart, dus heel veel reserves hebben we niet kunnen opbouwen. We starten rustig, en hopen dat er snel versoepelingen volgen." (JME)

