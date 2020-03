UIT ONS ARCHIEF. "Emma haalde álles uit het leven. Op het einde ook nog: de liefde”

Uit het archief

Vandaag brengen we het levensverhaal van Emma Degryse dat in december 2018 in onze krant verscheen. De 21-jarige vrouw zou communicatie gaan studeren, om haar radde tong wetenschappelijk te staven. En dan een eigen zaak beginnen, ongetwijfeld. Emma wist wat ze wilde, en ze deed het. Ze ging door muren. Maar eentje bleek wel heel dik, toen ze - net 17 geworden - een hersentumor kreeg. Op de valreep van een veel te kort leven, leerde ze nog Mathieu kennen. En met hem: de liefde.

