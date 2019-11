Exclusief voor abonnees Uit de supermarkt: "Al te vaak rommel!" GEPROEFD 30 november 2019

00u00 0

Herman Van Dender, patissier-chocolatier en jurylid van 'Bake Off Vlaanderen', proeft samen met Pascal De Deyne, zijn atelierverantwoordelijke, marsepeinen aardappeltjes, marsepeinen blokken en marsepein omhuld met chocolade. "De meeste van deze producten zijn niet lekker. Dit is vaak rommel! Voor de feestdagen verdient de consument echt wel betere marsepein. Zeker die met chocolade-omhulsel is bedrieglijk: eigenlijk koop je overal hetzelfde minderwaardige product. Alleen de marsepein van de huismerken van Delhaize en Carrefour vind ik zijn geld waard."

