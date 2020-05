Exclusief voor abonnees Uierzalf! Gemaakt van of geschikt voor? 23 mei 2020

Iedereen kent het, maar niemand weet er het fijne van. Want waarvan is uierzalf nu eigenlijk gemaakt? En vooral: heeft zijn ingrediëntenmix iets met die naam te maken? Blijkt dat uierzalf hoofdzakelijk uit vaseline bestaat en daardoor verzorgt en verzacht. De zalf is dik en vochtbestendig en legt als het ware een extra filter op de huid. Ideaal dus om je huid te beschermen tegen guur weer of bij ongemakken. Wielrenners smeren bijvoorbeeld een laagje op plaatsen waar hun outfit urenlang tegen hun huid schuurt. De zalf kreeg haar naam dankzij de boeren. Die gebruikten het goedje om de uiers en spenen van hun melkkoeien te verzorgen. En zo merkten ze al snel dat hun ruwe handen plots zachter werden en dat kloven verdwenen. De multifunctionele uierzalf was geboren.

