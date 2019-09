Exclusief voor abonnees UHasselt ontslaat Lode Vereeck 23 september 2019

De UHasselt heeft economieprofessor Lode Vereeck ontslagen. De Open Vld'er was in oktober vorig jaar in opspraak gekomen nadat (doctoraats)studenten geklaagd hadden over verbaal grensoverschrijdend gedrag. Hij zou zich te vrijpostig gedragen hebben op sociale media en in WhatsApp-berichten. "Hij wordt ontslagen omdat de vertrouwensbreuk te groot geworden is. Wij vinden dat een behoorlijk strenge sanctie", zegt Vereecks advocaat Luk Delbrouck. "De universiteit had hem ook kunnen schorsen. Het gaat hier niet over fysiek gedrag, maar over zijn manier van communiceren, die zich bovendien voor een deel in de privésfeer situeerde." De prof gaat in beroep. Of er gevolgen zijn voor Vereecks politieke plannen, is nog niet duidelijk. Hij zou in 2021 schepen Peter Prévot vervangen in Diepenbeek. Voorlopig blijft die afspraak gelden. "Laten we eerst de uitkomst van het hoger beroep afwachten", zegt de lokale Open Vld-voorzitter. "Als de beslissing bevestigd wordt? Dan moeten we het daar met Lode over hebben." (SRB/DSS)

