UGent opereert paard met hartritmestoornissen WERELDPRIMEUR 28 april 2018

00u00 0

Het paardencardiologieteam van de UGent heeft met succes een Noors jumpingpaard met hartritmestoornissen behandeld. En dat dankzij een techniek die tot nu toe alleen bij mensen werd gebruikt - een wereldprimeur. Concreet pasten de wetenschappers 'ablatie' toe op het dier. Met behulp van een katheter wordt met opzet hartweefsel beschadigd. Zo ontstaan kleine littekentjes, en daarna dooft de ritmestoornis uit. Maar eerst moesten de onderzoekers alle elektrische activiteit in het paardenhart driedimensionaal in kaart brengen. Twee ingrepen die tot voor kort niet bij paarden konden gebeuren, onder meer omdat zo'n dier niet in een CT- of MRI-scanner past. In de dierenkliniek van Merelbeke gebruikten ze daarom een echo. De operatie van Diamond, zoals het paard heet, duurde in totaal vier uur. Verwacht wordt dat het dier volledig zal herstellen en snel weer wedstrijden zal kunnen springen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN