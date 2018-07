UGent oogst eerste 'windmolenmossels' 04 juli 2018

Om ze te kunnen proeven moet u nog zeker een jaar geduld oefenen, maar in de windmolenparken voor onze kust zijn voor de eerste keer 67 kilo mosselen geoogst. Omdat het om een proefproject gaat, hebben de UGent en haar partners nog geen toestemming gekregen van het federaal voedselagentschap om de mossels aan het publiek te serveren. "Maar de eerste resultaten zijn veelbelovend", zegt reder Willy Versluys. "Want uit analyses blijkt dat er in de windparken voldoende voedsel aanwezig is om mosselproductie mogelijk te maken. Onze mossels worden bovendien in volle zee gekweekt, waardoor ze sneller groeien en een hoog vleesgehalte hebben." Deze zomer worden de 'windmolenmossels' onderworpen aan een smaakpanel om ze klaar te stomen voor het eerste Belgische mosselseizoen in 2019. (YDS)

