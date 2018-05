UGent investeert 16 miljoen in Kortrijk 05 mei 2018

De Universiteit van Gent gaat vanaf volgend academiejaar twee nieuwe opleidingen aanbieden in Kortrijk. Dat gaat gepaard met de aankoop van gronden, de bouw van een onderzoeks- en expertisecentrum, de renovatie van laboratoria en de opstart van de nieuwe afstudeerrichtingen - goed voor een investering van zo'n 16 miljoen euro. "West-Vlaanderen is ons laboratorium voor samenwerking met bedrijven en andere kennisinstellingen", zegt rector Rik Van de Walle. "Het nieuwe aanbod - waaronder bijvoorbeeld 'machineproductie-automatisering' - is afgestemd op wat belangrijke economische spelers zoeken in jonge afgestudeerden. Maar het moet ook het aantal inschrijvingen aan de campus, dat de voorbije jaren tot onder de 600 is gezakt, opkrikken."

HLN