UGent geeft 50 scholen weerstation 29 januari 2019

Tegen eind dit jaar willen onderzoekers van de UGent samen met scholen een netwerk van 50 weerstations uitbouwen. De stations, die werken op zonne-energie, zullen temperatuur, luchtvochtigheid, neerslag en windsterkte registreren. Het burgerwetenschapsproject - in de geest van AIRbezen en Curieuzeneuzen - kreeg de naam VLINDER. Scholen in Vlaanderen en Brussel kunnen zich nog tot eind april kandidaat stellen. De weerstations kunnen op de campus zelf komen, maar scholen kunnen ook andere locaties in hun buurt voorstellen. De meeste meetpunten in Vlaanderen staan nu op open, landelijke locaties. De onderzoekers willen hiermee een beter zicht krijgen op bijvoorbeeld de temperatuur in de stad, die door de dichte bebouwing flink hoger kan liggen. (YDS)

