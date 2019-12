Exclusief voor abonnees UEFA waarschuwt Club BRUGGE... 17 december 2019

00u00 0

Club Brugge is door de UEFA op de vingers getikt voor 'ongepast gedrag' in Istanbul. Dat gebeurt wanneer een ploeg vijf of meer kaarten krijgt. In de match tegen Galatasaray werden Diatta en Mata na twee gele kaarten uitgesloten, terwijl ook Ricca bestraft werd.