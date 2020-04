Exclusief voor abonnees UEFA-voorzitter Ceferin: "Champions League afronden vóór 3 augustus" 06 april 2020

Wat er straks ook gebeurt met de Champions League, het kampioenenbal moet absoluut voor 3 augustus afgerond zijn. Dat verklaarde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin dit weekend - dezelfde maatregel geldt vanzelfsprekend ook voor de Europa League: "Verschillende opties liggen op tafel", aldus Ceferin. "We kunnen in mei, juni of juli spelen... of helemaal niet. In ieder geval moeten beide Europese competities op 3 augustus afgerond zijn." De UEFA wil te allen tijde vermijden dat er in september of oktober nog wedstrijden gespeeld worden van de huidige campagne. Eén van de opties die naar verluidt tot de mogelijkheden behoort, is een soort van 'final four' of zelfs 'final eight' met enkele van de resterende deelnemers. (TTV)

