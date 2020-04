Exclusief voor abonnees UEFA-voorzitter: "Belgen beseffen dat ze verkeerd gehandeld hebben" 07 april 2020

De UEFA blijft verbolgen dat België vorige week op eigen houtje beslist heeft om de profcompetitie stop te zetten, zonder medeweten of inspraak van de UEFA. "De beheerraad van de UEFA moet over zoiets beslissen", vindt Aleksander Ceferin. De UEFA-voorzitter kwam in de Sloveense pers nog eens terug op de Belgische beslissing, die volgens hem indruist tegen de solidariteit omdat de UEFA kort daarvoor gecommuniceerd had aan alle leden om de competitie nog niét stop te zetten. Zondag hield de top van de Belgische voetbalbond een crisisoverleg daarover met Ceferin. De UEFA-voorzitter gaf in Slovenië nu zijn visie op de zaak: "Ik heb de Belgische federatie gehoord, en ze beseften dat ze verkeerd gehandeld hebben. Ze hebben ook hun zorgen en problemen toegelicht. Maar de enige juiste procedure in zoiets is dat ze de zaak eerst voorleggen aan de UEFA, waarover de raad van beheer zich dan buigt. Anders kan het niet doorgaan." Maar Ceferin blies koud en warm. Zo hintte hij in de Sloveense sportkrant Ekipa zelf op een mogelijk vroegtijdig stopzetten van de competities in de Europese voetballanden. In dat scenario moet elk land een kampioen aanduiden, vindt Ceferin. (BF)

