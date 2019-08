Exclusief voor abonnees UEFA stelt meeting CL-hervorming uit 16 augustus 2019

00u00 0

Een beslissing over een nakende CL-hervorming is wellicht nog niet voor dit jaar. UEFA-voorzitter Ceferin blies een belangrijke vergadering af met Andrea Agnelli, voorzitter van de European Club Association (ECA), en Lars Olsson als voorzitter van de European Leagues. Ceferin vindt dat er nog te veel onenigheid heerst over een nieuw format met een semi-besloten Champions League en een promotie- en degradatieregeling met de Europa League. De ontwikkelingen kunnen drastische gevolgen hebben voor het Belgische voetbal. (BF)