UEFA spreekt PSG vrij 14 juni 2018

Paris Saint-Germain krijgt geen straf voor het overtreden van de Financial Fair Play-regels. De UEFA was na de recordtransfers van Neymar (222 miljoen van Barcelona) en Kylian Mbappé ('zogezegde' huur van 180 miljoen met verplichte aankoop van Monaco) een onderzoek gestart naar de Franse kampioen, maar heeft niets onrechtmatigs gevonden. Dit betekent dat de transfer van Mbappé nu definitief afgerond kan worden. De UEFA kondigt wel aan dat het de boekhouding van PSG scherp in de gaten zal blijven houden. Volgens Franse media moet de kampioen voor het einde van de maand juni (wanneer het boekjaar sluit) voor 60 miljoen euro aan spelers hebben verkocht. Zodat PSG ook dit boekjaar aan de regels voldoet. (WDK)