UEFA onderzoekt ticketprijzen RSCA 27 januari 2018

De UEFA is een onderzoek gestart naar Anderlecht. Aanleiding zijn de hoge ticketprijzen die Bayern München-supporters in november moesten betalen om de Champions League-wedstrijd in het Astridpark bij te wonen. De 100 euro die de Duitse fans moesten ophoesten stond niet in verhouding met de 60 à 70 euro die de eigen achterban op tafel moest leggen. Zó een groot verschil is een inbreuk tegen de reglementen, vandaar dat de UEFA besloten heeft om de zaak nader te bekijken. (PJC)