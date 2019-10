Exclusief voor abonnees UEFA onderzoekt militair saluut Turks elftal 14 oktober 2019

00u00 0

Hebben spelers van de Turkse nationale ploeg een militair saluut uitgebracht tijdens hun interland tegen Albanië? De UEFA doet daar alvast onderzoek naar. De militaire groet werd gemaakt nadat Cenk Tosun de winnende goal scoorde. Na de wedstrijd werd een foto daarvan verspreid via de officiële Twitteraccount van het nationale elftal met de boodschap dat ze "de overwinning opdragen aan de dappere soldaten en medemartelaren". Het gebaar wordt gezien als steun voor het offensief van Turkije tegen de Koerden in Syrië. UEFA's perschef Philip Townsend zegt tegen het Italiaanse persagentschap ANSA dat hij het voorval persoonlijk niet heeft gezien. Maar het gebaar kan gezien worden als een provocatie en de UEFA heeft regels die het refereren aan politiek en religie verbieden. "Ik kan u garanderen dat we naar dit voorval gaan kijken." (VDVJ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen