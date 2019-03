UEFA onderzoekt Instagram-uithaal Neymar naar refs 14 maart 2019

Virtuele rode kaart voor Neymar. De UEFA is een disciplinair onderzoek gestart naar de Braziliaan, vanwege zijn Instagrampost na de match tegen Man United. "Dit is een schande! De UEFA kiest vier mannen die niets kennen van voetbal om dan de beelden vertraagd te herbekijken. Go f*ck yourselves", schreef de PSG-ster over de late strafschop. Neymar riskeert een boete en een schorsing. Dat zou overigens geen primeur zijn. Ook Serge Aurier en Dejan Lovren kregen al straffen toegekend voor uitlatingen op sociale media. (VDVJ)