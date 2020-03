Exclusief voor abonnees UEFA komt met update over kalender 31 maart 2020

00u00 0

UEFA heeft de vertegenwoordigers van de 55 lidstaten morgen uitgenodigd voor een videoconferentie. Ze zullen een update geven over de vooruitgang die de twee werkgroepen - die twee weken geleden werden opgericht - hebben geboekt. Er zal gediscussieerd worden over mogelijke kalenderoplossingen. "In de meeting zullen we de ontwikkelingen in alle UEFA-competities (nationale ploegen en clubs) bekijken. We zullen ook de vooruitgang bij de FIFA en op Europees niveau over zaken zoals spelerscontracten en het transfersysteem bespreken." (FDZ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis